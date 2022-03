Het Australische Great Barrier Reef heeft opnieuw te maken met massale verbleking van het koraalrif, melden de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het rif. De belangrijkste oorzaak daarvan is de bovengemiddelde oceaantemperatuur voor de kust van Noordoost-Australië tijdens en na de hittegolf van eind februari en begin maart.

In welke mate het rif is geraakt door de verbleking, verschilt per gebied. De onderzoekers zagen dat op sommige locaties hele 'kolonies' wit waren. Zeker het gebied rond Townsville, waar het water 2 tot 4 graden warmer werd dan normaal, is hard geraakt. De watertemperatuur ligt gemiddeld rond de 29 graden Celsius. Naar verwachting blijft de temperatuur van het water zeker tot eind maart hoger dan gebruikelijk.

Bij bepaalde vormen van stress, zoals een te warme oceaantemperatuur of bijvoorbeeld verzuring van de oceaan, verbleekt koraalrif. Als de stress te lang aan blijft houden, kan het rif afsterven. De vele dieren die afhankelijk zijn van het rif zullen dan verdwijnen of hun populatie zal afnemen.

Koraalriffen zijn van alle oceaanecosystemen het meest gevoelig voor klimaatverandering, concludeerde het VN-klimaatpanel IPCC onlangs. Doordat de aarde aan het opwarmen is, komt het steeds vaker voor dat ook het zeewater in het Great Barrier Reef te warm wordt. Sinds 1997 kwamen minstens vijf periodes van massaverbleking voor. Uit onderzoek bleek vorig jaar dat slechts 2 procent van het gigantische rif nog nooit is verbleekt.

Het Great Barrier Reef beslaat 348.000 vierkante kilometer en staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. In juni wordt het rif geïnspecteerd, zodat een besluit kan worden genomen over de vraag of het koraal nog steeds op de werelderfgoedlijst hoort. Het is mogelijk dat het rif dan wordt bestempeld als 'in gevaar'. In voorgaande jaren heeft Australië dit weten te voorkomen.