Twee jongens van acht en zes jaar oud zijn weer teruggevonden na bijna vier weken vermist te zijn geweest in het Braziliaanse deel van het Amazoneregenwoud. De broertjes worden in het ziekenhuis behandeld vanwege ondervoeding en uitdroging, maar zullen waarschijnlijk volledig herstellen, schrijft het lokale nieuwsmedium Amazonia Real.

De jongens raakten op 18 februari vermist toen ze op vogels aan het jagen waren. In de daaropvolgende weken zochten zo'n 150 vrijwilligers naar de broers. De zoektocht werd bemoeilijkt door onder meer het regenseizoen in het gebied: daardoor staat een deel van het regenwoud onder water.

Omdat de georganiseerde zoektochten niks opleverden, legden de Braziliaanse veiligheidsdiensten de zaak op 24 februari stil.

Het was uiteindelijk een boer die de jongens bij toeval ontdekte. Hij vond de jongens afgelopen dinsdag op zo'n 6 kilometer van het dorp waar ze met hun gemeenschap van oorspronkelijke bewoners van het gebied wonen. De broers schreeuwden om hulp toen ze hoorden dat iemand in de buurt was.

Volgens de boer waren de jongens erg zwak. Ze werden gelijk overgebracht naar een nabijgelegen kinderziekenhuis, waar ze op dit moment herstellen.