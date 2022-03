Een zware aardbeving met een kracht van 7.3 heeft het noordoosten van Japan getroffen. Als gevolg daarvan zaten meer dan twee miljoen huishoudens in en rond hoofdstad Tokio ongeveer een uur zonder stroom.

Het epicentrum lag volgens het Amerikaans geologisch bureau USGS voor de kust van Namie, niet ver van Fukushima. De autoriteiten gaven meteen een tsunamiwaarschuwing, met golven van mogelijk 1 meter. De publieke zender NHK meldde dat het bij 20 centimeter bleef.

Wel leidde de beving tijdelijk tot grootschalige stroomuitval in diverse steden in negen prefecturen (een soort provincies), meldt het Japanse elektriciteitsbedrijf TEPCO. In Tokio kwamen ruim 700.000 huishoudens zonder stroom te zitten.

In de regio zijn ook wat branden gerapporteerd, maar tot dusver geen ernstige schade. Een aantal mensen raakte lichtgewond door vallende objecten. Een Shinkansen-sneltrein liep uit de rails, zonder vervelende gevolgen voor de circa honderd passagiers. Het is onduidelijk of het ongeluk verband hield met de aardbeving.

Volgens de Japanse nucleaire waakhond heeft de beving niet tot problemen geleid bij de kerncentrale in Fukushima. Ruim tien jaar geleden, op 11 maart 2011, werd de regio Fukushima getroffen door een krachtige zeebeving, die een verwoestende tsunami veroorzaakte. Daarbij raakte de kerncentrale zwaar beschadigd.