Twee in Iran gevangengezette Britten van Iraanse komaf zijn na jaren vrijgelaten en hebben het land verlaten. Nazanin Zaghari-Ratcliffe en Anousheh Ashouri zouden zijn vrijgelaten nadat het Verenigd Koninkrijk in Iran aangegane schulden ter waarde van 475 miljoen euro had terugbetaald.

Zaghari-Ratcliffe werd in 2016 gearresteerd op het vliegveld van Teheran en tot tien jaar cel veroordeeld wegens pogingen de Iraanse regering omver te werpen. Ashouri kreeg in 2019 tien jaar cel wegens spionage voor Israël en illegale financiële praktijken.

Londen heeft woensdag alleen laten weten dat over de teruggave van het geld aan Iran wordt gesproken en dat het voor de Britse regering een prioriteit is. Daarvoor is een onderhandelingsteam in Teheran. Iraanse staatsmedia meldden woensdag dat al het geld vóór de vrijlating van Zaghari-Ratcliffe en Ashouri aan Iran is overgemaakt.

Iran zou eerder hebben laten weten dat de twee pas zouden worden vrijgelaten nadat het geld volledig was betaald.