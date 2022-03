Een man in de stad Yonkers in de staat New York is gearresteerd nadat hij een vrouw van Aziatische afkomst 125 keer had geslagen en haar racistisch had uitgescholden, aldus de politie. De man wordt verdacht van poging tot moord, meldt The Guardian vandaag.

Het 67-jarige slachtoffer kreeg vrijdagavond een racistisch scheldwoord naar haar hoofd geslingerd door de 42-jarige Tammel Esco, toen zij haar flatgebouw binnenging. Zij negeerde de opmerking en probeerde de deur naar de lobby te openen.

Op dat moment gaf Esco de vrouw een klap tegen haar hoofd en sloeg haar op de grond. Hij bleef slaan en stompen en bespuugde het slachtoffer. De mishandeling is gefilmd door bewakingscamera en de video is massaal gedeeld.

Verdachte is veelpleger

De vrouw had meerdere kneuzingen en snijwonden aan haar hoofd en gezicht en hersenbloedingen. Zij is in het ziekenhuis opgenomen en haar toestand is stabiel, aldus de politie.

De verdachte is gearresteerd voor poging tot moord uit haat en voor mishandeling van een slachtoffer dat 65 jaar of ouder is. Volgens de politie was de man al veertien keer eerder gearresteerd en heeft hij ook een straf uitgezeten voor mishandeling.

De burgemeester van Yonkers, Mike Spano, zei: "Haatmisdrijven zijn onaanvaardbaar in onze stad. Ik verwacht dat de verdachte voor zijn gruwelijke daden zal worden veroordeeld tot de maximumstraf. Ik blijf het slachtoffer en haar familie in onze gedachten en gebeden houden."