De politie van de Amerikaanse stad Washington heeft dinsdag een man aangehouden op verdenking van het beschieten en vermoorden van daklozen. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Begin maart vonden vijf schietpartijen plaats in Washington en New York.

De drie schietpartijen in Washington vonden plaats tussen 3 en 9 maart, die in New York allebei op 12 maart. De eerste twee aanvallen, in de vroege ochtend van 3 maart en van 8 maart, waren niet fataal. De slachtoffers werden met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerden niet in levensgevaar. Maar op 9 maart werd in Washington een man met meerdere steek- en schotwonden dood aangetroffen, meldde The Washington Post maandag.

De politie zei zondag dat de moorden in beide steden verband houden met elkaar. Voor de tip die leidt tot de arrestatie van de dader werd 55.000 dollar (50.000 euro) uitgeloofd.