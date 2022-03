Re Russische oppositieleider Alexei Navalny loopt het risico op een nieuwe celstraf van dertien jaar, meldt het Russische (door de staat gecontroleerde) persbureau TASS. De Kremlin-criticus wordt beschuldigd van fraude en minachting van de rechtbank.

Navalny zit momenteel een straf van 2,5 jaar uit in een strafkamp ten oosten van Moskou. Die kreeg hij een jaar geleden opgelegd voor het schenden van de voorwaarden van een eerdere veroordeling. Hij was in 2014 schuldig bevonden aan verduistering.

Navalny ontkende schuld. De Kremlin-criticus sprak van een politiek proces.

Vanwege zijn verblijf in Duitsland kon Navalny niet aan de voorwaarden voldoen. Hij lag in dat land in een ziekenhuis na een vergiftiging waar hij het Kremlin de schuld geeft.

De oppositieleider raakte tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland ernstig ziek. Hij werd eerst in Rusland behandeld, maar werd later overgevlogen naar Berlijn.