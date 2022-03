De politiekorpsen van New York en Washington zijn gezamenlijk op zoek naar een persoon die drie daklozen in Washington en twee dakloze mannen in New York zou hebben beschoten. Twee van de vijf slachtoffers zijn overleden, meldt The Washington Post.

De drie schietpartijen in Washington vonden plaats tussen 3 en 9 maart, die in New York op zaterdag 12 maart. De eerste twee aanvallen, in de vroege ochtend van 3 maart en van 8 maart, waren niet fataal. De slachtoffers werden met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerden niet in levensgevaar. Maar op 9 maart werd in Washington een man met meerdere steek- en schotwonden dood aangetroffen.

In New York liet burgemeester Eric Adams zondag aan verslaggevers weten dat een aanvaller zaterdag op verschillende tijdstippen was afgelopen op twee dakloze mannen die in Manhattan op straat lagen te slapen. Hij opende vervolgens het vuur op hen. Een van de twee slachtoffers overleed ter plekke, de ander kon naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Adams noemde de schietincidenten afschuwelijk. "Twee mensen zijn neergeschoten, terwijl ze op straat sliepen. Ze begingen geen misdaad, ze sliepen slechts op straat", zei hij op een persconferentie. "We moeten de persoon die dit heeft gedaan vinden en we hebben daarbij de hulp van New Yorkers nodig."

De politie denkt dat de incidenten in New York en Washington verband met elkaar houden vanwege de overeenkomsten in de aard van de aanvallen en de leefomstandigheden van de slachtoffers. Ook wijst het bewijs in die richting.