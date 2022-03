De Noord-Iraakse stad Erbil is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door een raketaanval. De gouverneur van de Koerdische regio in Irak bevestigt dit aan staatsmedia. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen slachtoffers gevallen. Er zouden twaalf raketten van buiten Irak op Erbil zijn afgevuurd, aldus Koerdische functionarissen.

In Erbil bevindt zich een consulaat van de Verenigde Staten. Het is niet duidelijk of deze diplomatieke post het doelwit van de aanval was. Op ongeverifieerde beelden op sociale media zijn explosies te zien. Ook zou het gebouw waar zender Kurdistan24 gehuisvest is beschadigd zijn.

Een Amerikaanse regeringsfunctionaris bevestigt tegenover persbureau Reuters dat er geen Amerikaanse militairen om het leven zijn gekomen als gevolg van de raketaanval. Er bevinden zich ongeveer 2.500 Amerikaanse troepen in Irak. Ook het Nederlandse leger is met 175 militairen aanwezig in Irak, onder meer voor de beveiliging van het militaire deel van de internationale luchthaven van Erbil.

Het is onduidelijk wie de aanval heeft uitgevoerd. Vorige week werden volgens Iran twee militaire elite-leden van de Iraanse Revolutionaire Garde gedood bij een Israëlische aanval in Syrië. Op de officiële website van de Revolutionaire Garde stond toen: "Het zionistische regime (Israël) zal boeten voor deze misdaad." Of de raketaanval is uitgevoerd vanuit Iran is op dit moment echter niet duidelijk.