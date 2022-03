Terwijl Russische troepen meerdere grote steden hebben omsingeld en gevechten rondom hoofdstad Kiev heviger worden, wordt ook de dialoog harder. Zo melden de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat de Russische president Vladimir Poetin de oorlog onder geen beding wil stoppen. De Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky stelt dat de Russen Kiev alleen kunnen innemen "als het met de grond is gelijkgemaakt".

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.



"Sommige dorpen zijn van de kaart gevaagd. Hetzelfde lot wacht Kiev als Rusland aanvalt, eerder zullen wij ons niet overgeven." Zelensky sprak zaterdag strijdlustige taal. Terwijl Russische troepen vanuit het noorden, westen en oosten zijn stad Kiev naderen, waarschuwde de Oekraïense president zijn Russische ambtgenoot nog maar eens.

In een nieuwe video hekelde Zelensky opnieuw de houding van het Westen en de NAVO. Volgens de president moeten de wereldleiders meer betrokken zijn bij vredesonderhandelingen en zou de NAVO "moediger" moeten zijn.

De opmars van de Russen en de situatie rondom Kiev. De opmars van de Russen en de situatie rondom Kiev.

Het was echter uitgerekend Poetin die zaterdag met het westen sprak. In een telefoongesprek van ruim een uur besprak hij met Macron en Scholz de ontwikkelingen in Oekraïne.

Tot een doorbraak leidde het niet. Sterker nog, er lijken überhaupt geen positieve ontwikkelingen aan het gesprek te kleven. Volgens Franse autoriteiten zou Poetin duidelijk hebben gemaakt dat hij de oorlog niet wil stoppen. Ook een door Duitsland en Frankrijk geopperd tijdelijk staakt-het-vuren is van tafel geveegd.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron. Foto: EPA

Op kleiner diplomatiek niveau regende het beweringen en verwijten. Alle uitspraken konden niet door onafhankelijke partijen worden geverifieerd. Zo claimen Oekraïense autoriteiten dat zondag bij evacuatiepogingen rondom Kiev zeker zeven burgers zijn doodgeschoten door de Russen.

Kiev stelt ook dat sinds het begin van de invasie zo'n dertienhonderd Oekraïense soldaten zijn gesneuveld. Volgens Zelensky staan daar "de grootste verliezen voor het Russische leger in decennia" tegenover. De president beweert dat zeker 31 legereenheden zouden zijn geneutraliseerd, maar dit valt dus zoals gezegd niet te verifiëren.

Rusland weigert veelal uitspraken te doen over eigen slachtoffers. Het Kremlin meldde zaterdag alleen dat er 79 militaire doelen zouden zijn vernietigd en dat de humanitaire situatie in sommige Oekraïense steden "catastrofale niveaus" zou hebben bereikt. Tegelijkertijd claimt het Kremlin dat niet Rusland, maar Oekraïne de evacuaties tegenwerkt. Daar leveren de Russen echter geen bewijs voor.

Wat betreft de evacuaties: die verlopen over het algemeen zeer moeizaam. Hoewel aanvankelijk werd gemeld dat evacuaties uit voorsteden van Kiev voorspoedig verliepen, zouden daar dus alsnog weer vluchtelingen onder vuur zijn genomen.

De situatie rondom Mariupol is al ruim een week dramatisch. Ook zaterdag zou een vluchtroute opnieuw zijn beschoten met artillerievuur. Vorig weekend zou het Rode Kruis nog mijnen op een andere vluchtroute nabij Mariupol hebben gespot. Burgers in de stad hebben al ruim een week geen elektriciteit en stromend water meer. Zaterdag zou bij een van de vele bombardementen een moskee zijn geraakt.

In Melitopol blijft de ontvoering van burgemeester Ivan Fedorov de gemoederen bezighouden. Zelensky vroeg Poetin zaterdag om Fedorov officieel vrij te laten. "Het is een misdrijf tegen de democratie", beargumenteerde hij.

42 Zelensky: 'Ontvoering burgemeester is misdrijf tegen democratie'

Ten slotte werd zaterdag veel gesproken over hulpleveringen, vanuit het Westen én Belarus. De laatstgenoemde partij ontkent namelijk Rusland te helpen met de invasie - die Belarus steevast bestempeld als "speciale operatie" - en zou ook geen voorbereidingen treffen om te helpen.

Desondanks zond Belarus zaterdag vijf gevechtseenheden naar de zuidgrens, naar eigen zeggen "om te voorkomen dat nationalistische gewapende formaties uit Oekraïne het land binnentrekken".

Hulpleveringen vanuit het Westen ervaren de laatste dagen juist steeds obstakels, claimen Oekraïense gouverneurs. Dat komt volgens hen door de constante Russische bombardementen. Het Kremlin heeft in een reactie laten weten dat alleen westerse wapenkonvooien "een legitiem doelwit" zijn voor Russische strijdkrachten.