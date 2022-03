In de Amerikaanse staat Tennessee zijn donderdag twee mensen om het leven gekomen bij een kinderboerderij nadat een kameel uit zijn verblijf was ontsnapt. Dat schrijft de Britse krant The Guardian zaterdag.

Agenten hadden een melding ontvangen van "een losgeslagen kameel". Eenmaal aangekomen bij de kinderboerderij troffen agenten de slachtoffers bewusteloos aan.

Het korps kon de slachtoffers niet direct helpen omdat de kameel nog altijd in de buurt én agressief was. Toen een agent de slachtoffers per auto probeerde te helpen, zou het dier het voertuig hebben aangevallen.

Daarop besloten agenten het dier dood te schieten. De mannen bleken al aan hun verwondingen te zijn overleden.

Amerikaanse autoriteiten hebben de kinderboerderij in het verleden al meermaals op de vingers getikt omdat veiligheidsmaatregelen lang niet even nauw genomen werden, schrijft The Guardian. Het is niet duidelijk hoe de kameel uit zijn verblijf is ontsnapt.