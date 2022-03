In Saoedi-Arabië zijn op één dag 81 mensen geëxecuteerd die waren veroordeeld voor terrorisme, melden staatsmedia. De veroordeelden hadden banden met terroristische organisaties, waaronder Islamitische Staat en Al Qaeda, en de Houthi-rebellen in Jemen, die vechten tegen de door Saoedi-Arabië gesteunde regering.

De geëxecuteerde terroristen planden aanvallen op belangrijke plaatsen in Saoedi-Arabië en smokkelden wapens het land in, meldt het Saoedische staatspersbureau SPA.

Ook beraamden ze moordaanslagen op veiligheidsofficieren en aanvallen op politiebureaus. 37 personen zouden om die reden zijn gedood. Saoedische autoriteiten maken geen melding van hoe de veroordeelden om het leven zijn gekomen.

In Saoedi-Arabië worden geregeld mensen geëxecuteerd, maar het aantal van 81 op één dag is uitzonderlijk groot. Het gaat om een van de grootste aantallen in recente decennia, schrijft persbureau Reuters. Ook in 1980 en 2016 werden op één dag grote aantallen veroordeelden gedood, maar met respectievelijk 63 en 47 executies ging het om veel kleinere aantallen.