Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag vonden weer tal van beschietingen en inslagen plaats in Oekraïne. Steeds meer steden worden afgesneden van elektriciteit en water, terwijl de evacuatie van burgers alsmaar moeilijker wordt.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.



Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Nieuwe satellietbeelden laten zien dat de Russen steeds dichter bij Kyiv komen. Er wordt artillerie afgevuurd richting woonwijken van de Oekraïense hoofdstad. Volgens de satellietbeelden staan in de plaats Moschun, even ten noordwesten van Kyiv, meerdere huizen en andere gebouwen in brand. Ook zijn er inslagkraters te zien en is er veel schade.

In de ochtend komen er berichten binnen over langdurige explosies in hoofdstad Kyiv. De meldingen zijn afkomstig van een verslaggever van CNN. Het lijkt te gaan om lucht- of artillerieaanvallen, maar het is volgens haar niet duidelijk of die van Oekraïense of Russische zijde komen.

Ook andere steden worden bestookt met luchtaanvallen, waaronder Lutsk en Ivano-Frankivsk in het westen van Oekraïne. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie. De Russische generaal Igor Konashenkov meldde eerder dat twee Oekraïense militaire vliegvelden bij de twee steden zijn verwoest.



Volgens de Britten is het Russische leger vanwege "hevig verzet" vanuit de Oekraïense luchtafweer met name aangewezen op langeafstandswapens om meer grondgebied te veroveren. Ook gebruiken Russische vliegtuigen ongeleide bommen om grondtroepen te ondersteunen, stelt het ministerie.

34 Russisch bombardement richt flinke schade aan in Dnipro

Vrijdag zijn veel minder mensen uit steden geëvacueerd dan in de dagen ervoor. Ruim 7.100 mensen werden geëvacueerd uit vier Oekraïense plaatsen, zei president Volodymyr Zelensky in een televisietoespraak. Dat zijn er veel minder dan woensdag en donderdag, toen respectievelijk zo'n 40.000 en 35.000 mensen konden vluchten.



Volgens Zelensky wisten vrijdag inwoners van de plaatsen Energodar, Hostomel, Chernihiv en Kozarovychi weg te komen.

De situatie in meerdere steden wordt steeds nijpender. Zo is er in Mariupol sinds ruim een week geen elektriciteit en stromend water meer. De Oekraïense president beschuldigt Rusland ervan geen inwoners te laten vertrekken uit de belegerde stad. Rusland zegt dat dat komt door toedoen van rechtsextremistische milities die de burgerbevolking als menselijk schild in Mariupol willen houden.

Bij beschietingen zijn volgens de lokale autoriteiten bijna zestienhonderd burgers omgekomen. "Russische troepen laten onze hulp de stad niet in en gaan door met het martelen van onze mensen", aldus Zelensky, die daaraan toevoegde dat zaterdag een nieuwe poging wordt gedaan voedsel, water en medicijnen Mariupol in te krijgen.

De stroomtoevoer bij de kerncentrale van Tsjernobyl is deels hersteld. Dat meldt het internationaal atoomagentschap IAEA op basis van de Oekraïense netbeheerder. Bij beschietingen zijn volgens de netbeheerder stroomkabels beschadigd geraakt.