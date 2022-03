Rusland gaat door met het bombarderen van Oekraïense vliegvelden en steden. Daaronder vielen vrijdag ook steden die tot nu toe relatief buiten schot waren gebleven. Ondertussen zoeken de Russische troepen opnieuw positie rond Kiev. Een nieuwe aanval op de hoofdstad lijkt een kwestie van tijd.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.



Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Russische bombardementen blijven neerdalen op Oekraïense steden. Het westelijke Lutsk en het centraal gelegen Dnipro werden voor het eerst getroffen door aanvallen.

In het westen van Oekraïne werden ook vliegvelden gebombardeerd, onder meer in Lutsk en Ivano-Frankivsk. Daarbij zouden zowel militaire als civiele vliegvelden getroffen zijn.

34 Russisch bombardement richt flinke schade aan in Dnipro

Door de bombardementen verliep het evacueren van burgers opnieuw moeizaam. In Izyum, in de buurt van Charkov, moest de evacuaties volgens de regionale gouverneur zelfs helemaal stilgelegd worden. Ook in Mariupol zaten mensen vast door bombardementen.

Uit Sumy, Enerhodar en de omgeving van Kiev werden de afgelopen dagen wel zo'n 100.000 mensen geëvacueerd, zei president Volodymyr Zelensky.

Het aantal Oekraïners dat inmiddels het land is ontvlucht, steeg volgens de Verenigde Naties tot boven de 2,5 miljoen.

De opmars van Rusland lijkt nog altijd langzaam te gaan. In de omgeving van hoofdstad Kiev werden de troepen opnieuw gepositioneerd.

Wel claimden de Russische troepen dat ze de zuidelijke stad Volnovakha hadden ingenomen. Die stad ligt vlakbij Mariupol, dat de afgelopen dagen zwaar getroffen werd en inmiddels omsingeld is.

De komende dagen worden nieuwe offensieven in Oekraïne verwacht. Kiev maakt zich gereed voor een Russische bestorming.

136 Burgemeester van Kiev: 'Wij vechten ook voor Europa'

Ook op internet worden de gevolgen van de oorlog steeds meer zichtbaar. Zo blokkeert YouTube wereldwijd met onmiddellijke ingang kanalen die banden hebben met door de Russische staat gefinancierde media. Reden daarvoor is het ontkennen of afzwakken van gewelddadige acties door het Russische leger in Oekraïne.

Om diezelfde reden verwijderde Twitter eerder al berichten van Russische accounts en toont het ook minder vaak tweets van Belarussische staatsmedia. Facebook en Instagram versoepelen tijdelijk de regels rondom aanzetten tot haat tegen Rusland.

In reactie daarop gaat Rusland de toegang tot Instagram vanaf 14 maart blokkeren, meldde toezichthouder Roskomnadzor.