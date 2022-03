De Saoedische blogger, schrijver en activist Raif Badawi is na tien jaar gevangenis vrijgelaten, zo heeft zijn vrouw vrijdag gemeld. Hij heeft zijn straf uitgezeten, maar mag Saoedi-Arabië de komende tien jaar niet verlaten.

De 38-jarige Badawi belandde in juni 2012 in de cel omdat hij een online debatforum had opgericht en de islam zou hebben beledigd. Hij is tegenstander van de invloed van religie op het publieke leven.

Twee jaar na zijn aanhouding werd Badawi veroordeeld tot tien jaar cel, een boete van 1 miljoen Saoedische riyal (238.000 euro) en een reisverbod. Vanwege het beledigen van de islam werd Badawi ook nog eens veroordeeld tot duizend stokslagen, waarvan de eerste vijftig in 2015 publiekelijk werden uitgedeeld. Uiteindelijk werden de stokslagen na de eerste sessie niet meer hervat.

Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International hebben al die jaren actiegevoerd voor Badawi. In Nederland demonstreerde Amnesty gedurende een jaar elke vrijdag bij de Saoedische ambassade voor zijn vrijlating. Volgens Amnesty, dat de vrijlating van Badawi heeft bevestigd, werd er over de hele wereld actiegevoerd voor de blogger.

Amnesty is blij dat hij nu is vrijgelaten, maar heeft kanttekeningen. "Dit reisverbod is in feite een nieuwe wrede straf voor hem, omdat hij hierdoor nog eens tien jaar gescheiden moet blijven van zijn vrouw en kinderen die in Canada wonen", aldus directeur Dagmar Oudshoorn.

Badawi won in 2015 de Sacharov Mensenrechtenprijs voor vrijheid van denken.