Islamitische Staat (IS) heeft een nieuwe leider, heeft de terreurbeweging donderdag gemeld. De organisatie bevestigt in een verklaring ook de dood van diens voorganger, Abu Ibrahim Al Hashimi Al Quraishi, in februari. Die stond sinds 2019 aan het roer en blies zichzelf op tijdens een Amerikaanse operatie in het noorden van Syrië. Daarna bleef het stil vanuit IS.

Donderdag kwam IS met een audiobericht naar buiten waarin een woordvoerder de nieuwe leider aankondigt, die luistert naar de naam Abu Al Hasan Al Hashimi Al Quraishi. De achternaam is niet zijn echte naam, maar verwijst naar de clan van de profeet Mohammed. Zijn voorganger kreeg dezelfde naam, al waren de twee waarschijnlijk geen familieleden van elkaar, schrijft The Guardian.

De Verenigde Staten hadden al verwacht dat er een opvolger zou komen voor het leiden van de organisatie die dood en verderf heeft gezaaid in Syrië en Irak, maar ook aanslagen in Europa organiseerde. Islamitische Staat is met takken in Azië en Afrika actief in tal van landen.

Dat de voormalige terroristenleider zichzelf opblies tijdens een Amerikaanse aanval in februari, noemde de Amerikaanse president Joe Biden een daad van "wanhopige lafheid".