Het Russische konvooi dat lange tijd geen beweging vertoonde richting Kiev is (deels) opgesplitst en verspreidt zich in de regio. Het lijkt zich te positioneren, blijkt uit nieuwe satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies.

Terwijl Kiev is omgebouwd tot een fort komt het Russische konvooi in beweging. Op zo'n 25 kilometer ten noordwesten van Kiev zijn militaire voertuigen zichtbaar die geparkeerd staan op oprijlanen van huizen. Bij het iets noordelijkere Berestjanka staan tankauto's in een veld opgesteld. Ook staan er trucks met volgens Maxar lanceerinstallaties.

Artillerie-eenheden, bewapend met Howitzers, zouden gevechtsposities hebben ingenomen aan de bosrand bij het dorpje Loebjanka, ongeveer 40 kilometer van het centrum van Kiev. Het Britse ministerie van Defensie meldde donderdag in een update op Twitter dat de Russische troepen de komende dagen mogelijk versterking krijgen van gespecialiseerde huurlingen.

Zelenski noemde in zijn dagelijkse videoboodschap de aanval op humanitaire corridor "je reinste terreur". Russische troepen hebben volgens de president bij de Oekraïense havenstad Marioepol een tankaanval uitgevoerd op de plaats waar een humanitaire corridor was afgesproken.



Vanwege de gevechten konden burgers de stad niet verlaten, terwijl hulpkonvooien juist de stad niet in konden komen en moesten omkeren. Ook evacuaties uit de stad Volnovakha, in de regio Donetsk, zouden zijn verhinderd.



Rond andere steden werkten de humanitaire corridors donderdag wel. Volgens Zelenski zijn de afgelopen twee dagen ongeveer 100.000 burgers geëvacueerd uit belegerde steden.

De Europese Commissie zegt dat we over vijf jaar van Russische brandstof af kunnen zijn. Eerder deze week werd als termijn "ruim voor 2030" genoemd en ging het alleen om gas.



Rusland is nu nog goed voor 45 procent van het gas dat de unie invoert en levert daarnaast olie en kolen. Binnen een jaar kan de EU af van tweederde van het gas dat het van Rusland betrekt, zei Eurocommissaris Frans Timmermans eerder deze week.