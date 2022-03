Terwijl de Oekraïense strijdkrachten menen de Russische opmars te vertragen, zet Kiev zich alvast schrap voor een mogelijke bestorming. Ondertussen verliepen evacuaties niet overal zoals gepland en bleven onderhandelingen tussen de buitenlandministers van Oekraïne en Rusland zonder resultaat.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.



Het Oekraïense leger claimt de Russische opmars succesvol te vertragen. De Russen zouden op sommige plaatsen gevechtscapaciteit zijn verloren, waardoor er vervangende Russische troepen opgeroepen zouden moeten worden.

Geen van de claims van het Oekraïense leger kan onafhankelijk worden geverifieerd. Het Britse ministerie van Defensie meldde in een update op Twitter dat de Russische troepen de komende dagen mogelijk versterking krijgen van gespecialiseerde huurlingen.

Kiev bereidt zich voor op een mogelijke bestorming door Russische troepen. Volgens burgemeester Vitali Klitschko is de stad omgebouwd tot een fort en is "elke straat en elk gebouw versterkt". Op foto's zijn onder meer barricades, zandzakken en geïmproviseerde loopgraven te zien.

De Russische colonne die op weg is naar Kiev stond de afgelopen dagen zo goed als stil. Volgens experts maken de Russische troepen zich echter gereed tot een bestorming van de hoofdstad, die ergens in de komende dagen kan plaatsvinden.

Klitschko zei ook dat inmiddels de helft van de inwoners van Kiev is gevlucht. Het zou gaan om "iets minder dan twee miljoen mensen".

De aanval op de kraamkliniek in Mariupol van woensdag bleek drie levens te hebben geëist. Dat liet de gemeenteraad weten in een bericht op Telegram. Eerder werd alleen nog gesproken over zeker zeventien gewonden.



Onder de dodelijke slachtoffers is ook een kind. Het is niet bekend wie de andere dodelijke slachtoffers zijn. Volgens BBC News zijn ook zwangere vrouwen gewond geraakt.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde het bombardement van de kraamkliniek een oorlogsmisdaad. EU-buitenlandchef Josep Borrell gebruikte die term ook.

Desondanks kan Oekraïne niet versneld lid worden van de EU. Vooral West-Europese lidstaten zijn erop tegen. Namens Nederland zei premier Mark Rutte dat hij de wens van Oekraïne begrijpt, maar dat er "geen sneltreinprocedure" bestaat.

In meerdere steden werden opnieuw burgers geëvacueerd. Volgens de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk werden in de afgelopen twee dagen 80.000 burgers met succes geëvacueerd uit Sumy en enkele voorsteden van Kiev.

In totaal waren op zeven locaties vluchtroutes ingesteld. In onder meer Mariupol en de omgeving van Charkov liepen de evacuaties vertraging op, doordat er opnieuw luchtaanvallen werden uitgevoerd.

Het overleg tussen de buitenlandministers van Oekraïne en Rusland in Turkije leverde weinig resultaat op. De Oekraïense minister Dmytro Kuleba zei dat er geen vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen over een algehele wapenstilstand.