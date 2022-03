David Bennett, de Amerikaan die in januari als eerste mens een genetisch aangepast varkenshart ontving, is dinsdag overleden. Dat meldt het ziekenhuis woensdag, schrijft persbureau Reuters.

Het is niet duidelijk waaraan de 57-jarige man is overleden. Volgens het Maryland Medical Center, waar hij sinds de transplantatie op 7 januari revalideerde, ging zijn gezondheid de afgelopen dagen achteruit. Onderzoekers gaan de dood van Bennett onderzoeken.

Bennett had een levensbedreigende hartaandoening. Chirurgen waren ruim acht uur bezig met het overbrengen van het varkenshart. The New York Times sprak eerder over een medische primeur die hoop bood aan honderdduizenden patiënten met falende organen.

Kort na de transplantatie ontstond ophef, omdat Bennett in het verleden was veroordeeld voor een steekpartij. De familie van het slachtoffer was van mening dat de man het hart niet had mogen krijgen.