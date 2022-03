Bij beschietingen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn volgens Oekraïne burgers om het leven gekomen. Rusland beloofde dinsdagavond laat dat er woensdagochtend een staakt-het-vuren geldt in vijf Oekraïense steden. In Sumy wordt de zogenoemde humanitaire corridor vandaag opnieuw gebruikt, bevestigen lokale autoriteiten.

Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn er de afgelopen uren burgers om het leven gekomen bij meerdere beschietingen. Die informatie is nog niet onafhankelijk bevestigd.

In de regio Zhytomyr zou het gaan om drie volwassenen en twee kinderen. Zij zouden om het leven zijn gekomen toen meerdere woningen onder vuur werden genomen. Ook bij beschietingen in Okhtyrka, bij Sumy, zou iemand om het leven zijn gekomen en vielen meerdere gewonden. Nabij Charkov zeggen de Oekraïners twee burgerdoden te hebben geteld.

Ook in de nacht van dinsdag op woensdag gingen de beschietingen door. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag gingen de beschietingen door. Foto: AP

In de nacht van dinsdag op woensdag werd er gesproken over het voornemen van Polen om MiG-straaljagers beschikbaar te stellen voor Oekraïne. Die zouden dan niet direct aan het land worden gegeven, omdat de Poolse regering niet betrokken wil raken bij de oorlog. De toestellen zouden worden overgedragen aan de Amerikaanse luchtmacht, maar Washington noemt het plan "niet haalbaar".

Pentagon-woordvoerder John Kirby zegt dat het voornemen "ernstige zorgen oproept voor het hele NAVO-bondgenootschap". De vliegtuigen zouden immers "het luchtruim boven Oekraïne binnenvliegen waarover met Rusland wordt getwist".

Het internationaal atoomagentschap IAEA heeft zojuist zijn zorgen geuit over de situatie bij de kerncentrale van Tsjernobyl. De atoomwaakhond krijgt geen data meer binnen van de systemen die nucleair materiaal monitoren in de installaties voor radioactief afval.

Sinds de Russen de kerncentrale in Tsjernobyl bijna twee weken geleden overnamen, mogen zo'n 210 technici en beveiligers de kerncentrale niet verlaten. Oekraïne heeft bij het IAEA aangegeven dat het "steeds urgenter" wordt om deze medewerkers af te lossen.

Rusland heeft beloofd dat woensdagochtend een staakt-het-vuren geldt in vijf belegerde steden: Kiev, Sumy, Charkov, Mariupol en Chernihiv. De gouverneur van de Noord-Oekraïense stad Sumy heeft al bevestigd dat de vluchtroute ook vandaag weer gebruikt gaat worden. Via deze weg konden dinsdag duizenden mensen de stad ontvluchten.

De Russen hebben echter al vaker beloofd dat burgers op een veilige manier konden vluchten, maar de wapenstilstand werd meermaals geschonden. Zo zeggen de Oekraïners dat de Russen burgers hebben beschoten die dinsdag wilden vluchten uit Mariupol.

Vandaag reist een Nederlandse delegatie naar Parijs voor een gesprek over Oekraïne en andere zaken. Premier Mark Rutte en vijf ministers vertrekken naar Frankrijk om onder meer te praten over humanitaire hulp aan Oekraïne en de opvang van vluchtelingen uit het land. De bewindslieden spreken ook over onder meer klimaat- en energiekwesties, economische zaken en justitie.