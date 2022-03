Australië zal woensdag de verwoestende overstromingen aan de oostkust uitroepen tot nationale noodsituatie, meldt Reuters. Door wekenlange regens is het voor de autoriteiten erg moeilijk om voedsel en essentiële middelen naar de zwaarst getroffen gebieden te brengen. De overstromingen hebben aan twintig mensen het leven gekost.

De Australische premier Scott Morrison zal meer financiële steun toezeggen aan mensen en bedrijven, aldus Reuters. Zijn bureau reageerde niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

Na het uitroepen van de noodtoestand in het gebied langs de oostkust mag de federale regering de bureaucratie omzeilen en onmiddellijk maatregelen treffen, waaronder de inzet van meer defensiepersoneel.

In mei gaat Australië naar de stembus en premier Morrison staat in de peilingen op achterstand. Er is kritiek op de manier waarop de regering omgaat met de overstromingen. In het federale systeem van Australië worden noodmaatregelen bij natuurrampen gewoonlijk door de afzonderlijke staten genomen.

Een tweede intens lagedrukgebied heeft grote delen van de oostkust van Australië onder water gezet, waarbij het zuidoosten van de deelstaten Queensland en New South Wales het zwaarst zijn getroffen. De meeste doden zijn gevallen in overstroomde huizen en auto's.

Duizenden bewoners keren terug naar huis

Door het snel stijgende waterpeil zijn hele gemeenschappen geïsoleerd. Veel mensen die in hun huizen vastzaten, werden door plaatselijke bewoners gered. Gefrustreerde bewoners die al dagen geen toegang hebben tot voedsel, stroom en internet verwijten de autoriteiten dat de hulpverlening traag op gang komt.

Ondertussen keerden duizenden inwoners in het noordoosten van Sydney woensdag terug naar hun huizen nadat de regen was afgenomen. In de westelijke buitenwijken van de stad blijven grote overstromingen aanhouden.

"Gelukkig is de regen afgezwakt en zullen we zien dat het water zich de komende dagen langzaam zal blijven terugtrekken", vertelde Dean Narramore, weerman bij het Australisch weerbureau, aan verslaggevers.