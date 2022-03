De regering van Venezuela heeft dinsdag ten minste twee gevangen Amerikanen vrijgelaten, schrijft The New York Times. De vrijlating vormt een mogelijk keerpunt in de relatie van de regering-Biden met Ruslands meest loyale bondgenoot op het westelijk halfrond.

De vrijlating komt kort na het gesprek van een Amerikaanse delegatie met president Nicolás Maduro in Caracas dit weekend. Vanwege de enorme oliereserves van Venezuela kreeg het gesprek extra betekenis nadat president Biden dinsdag liet weten dat de Verenigde Staten de invoer van Russische olie en gas gaan verbieden vanwege de invasie.

"Dit is een stap die we nemen om Poetin nog meer pijn te doen, maar er zullen ook kosten zijn hier in de Verenigde Staten", zei Biden over dat importverbod. Amerikaanse functionarissen ontkennen dat de vrijlating van de gevangenen onderdeel was van een deal met Venezuela om de olieverkoop aan de Verenigde Staten, die stillag onder de regering-Trump, weer op gang te brengen.

Achter de schermen werd al wekenlang gesproken

Amerikaanse zakenmensen die in Venezuela hebben gewerkt, voeren achter de schermen al weken gesprekken over het hervatten van de Amerikaanse oliehandel met de regering van Maduro, schrijft The New York Times.

Het gesprek tussen Maduro en de Amerikaanse delegatie past ook in de agenda van president Biden om te praten met totalitair geleide landen die wellicht hun relatie met president Vladimir Poetin heroverwegen in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne.

Venezuela handhaaft handelsrelatie met Rusland

Op 2 maart bevestigde Maduro echter dat zijn land handelsbetrekkingen met Rusland blijft onderhouden. "Nu het Westen in hysterie, wanhoop en waanzin is vervallen met Rusland, gaan wij onze handelsbetrekkingen met Rusland onderhouden en zijn wij bereid hen alles te verkopen wat wij kunnen, op bescheiden wijze, en alles wat Rusland moet kopen, alles."