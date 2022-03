De Turkse oproerpolitie raakte dinsdag slaags met vrouwen die in Istanboel In­ter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag vierden, meldt persbureau Reuters. Op het centraal gelegen Taksim-plein is pepperspray gebruikt om de menigte van enkele duizenden mensen uiteen te drijven.

In een poging de optocht voor vrouwendag te stoppen, had de politie de omgeving afgezet. Toen de menigte zich toch in beweging zette, spoot de gehelmde oproerpolitie met pepperspray en gebruikten de agenten schilden om de demonstranten terug te duwen.

Vrouwen duwden terug, floten, ontstaken fakkels en scandeerden "wij zijn niet bang, wij buigen niet" terwijl ze zich in de buurt verzamelden. " Het enige wat we willen is een eenvoudige mars en een persverklaring en zelfs daarvoor moeten we met de politie vechten", zei Elif Turkmen, een van de demonstranten.

Ook in voorgaande jaren is hard opgetreden

De gouverneur van Istanboel had op maandag bekendgemaakt dat marsen, protesten en persverklaringen niet waren toegestaan tijdens het evenement in het centrum van Istanboel. Ook in voorgaande jaren trad de politie hard op tegen deelnemers aan bijeenkomsten rond Vrouwendag.