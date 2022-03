VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet brengt in mei een bezoek aan China en zal dan naar onder meer de regio Xinjiang gaan. China wordt ervan beschuldigd in die regio op grote schaal de mensenrechten van Oeigoeren en andere moslimminderheden te schenden.

Met het Aziatische land zijn afspraken gemaakt over het bezoek, dat eerder dit jaar al werd aangekondigd. Een groep VN-medewerkers reist volgende maand alvast naar China om voorbereidingen te treffen, zei Bachelet dinsdag tegen de VN-Mensenrechtenraad in Genève.

De Verenigde Naties willen al langer een bezoek brengen aan de regio, maar hadden nog geen toestemming van Peking. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde eind januari dat Bachelet welkom was voor een "vriendelijk" bezoek. Het is niet duidelijk welke afspraken zijn gemaakt over haar reis.

Uit rapporten en satellietbeelden blijkt dat in Xinjiang concentratiekampen zijn gebouwd. Daarin zijn naar schatting een miljoen Oeigoeren opgesloten.

Meerdere landen erkennen genocide

Volgens ooggetuigen worden vrouwen verkracht en gevangenen op grote schaal gemarteld in concentratiekampen. Een onafhankelijk volkstribunaal in Londen oordeelde afgelopen december dat de Chinese regering een "weloverwogen en systematisch beleid" voert om het Oeigoerse volk en andere etnische minderheden uit te roeien.

Meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland, erkennen dat China genocide pleegt. China zelf ontkent dat het schuldig is aan mensenrechtenschendingen in de kampen, die volgens het land alleen bedoeld zijn om radicalisering tegen te gaan.