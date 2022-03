Een man uit de Amerikaanse staat Georgia is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, nadat hij op illegale wijze coronasteun had verkregen en daarvan meer dan 57.000 dollar (ruim 52.000 euro) had gebruikt om een zeldzame Pokémon-kaart te kopen, meldt The Guardian maandag.

De 31-jarige man bekende in oktober schuldig te zijn aan internetfraude. Volgens de aanklagers had hij vorig jaar valse informatie ingediend bij het aanvragen van een coronasteunlening voor een bedrijf waarvan hij beweerde de eigenaar te zijn.

De man zou hebben gelogen over het aantal mensen dat hij in dienst had en over de jaarlijkse inkomsten van zijn bedrijf. Volgens de officier van justitie ontving hij een lening van 85.000 dollar en gebruikte hij die om de Pokémon-kaart te kopen.

Het gaat om een zeer zeldzaam exemplaar van de kaart Charizard. Het zou de op een na duurste Pokémon-kaart zijn die er bestaat.