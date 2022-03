Een Saoedische gedetineerde die in de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay zat is teruggestuurd naar Saoedi-Arabië. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie maandag gezegd, meldt het Amerikaanse NBC News. Het gaat om een man die zou hebben geprobeerd deel te nemen aan de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten.

De 46-jarige Mohammad Mani Ahmad Al Qahtani, die sinds 2002 wordt vastgehouden op de Amerikaanse basis in Cuba, zal in Saoedi-Arabië worden behandeld in een psychiatrische inrichting. Volgens zijn advocaten had hij als kind al symptomen van schizofrenie.

In 2002 zag een FBI-medewerker de man praten met niet-bestaande mensen, zeggen de advocaten. Al Qahtani hoorde stemmen en hurkte urenlang in een hoek van zijn cel terwijl hij zichzelf met een laken bedekte.

Een Amerikaanse beoordelingscommissie bepaalde in 2021 dat zijn gevangenschap "niet langer noodzakelijk was" voor de bescherming van de nationale veiligheid van de VS.

"Na twee decennia in Amerikaanse hechtenis zonder proces zal Mohammed nu in Saoedi-Arabië de psychiatrische zorg krijgen die hij al zo lang nodig heeft, met de steun van zijn familie", zei Ramzi Kassem, hoogleraar rechten aan de City University of New York.

Met hulp van studenten stond hij Al Qahtani meer dan tien jaar bij. "Hem in Guantanamo houden, waar hij werd gemarteld en daarna meerdere zelfmoordpogingen deed, zou waarschijnlijk een doodvonnis zijn geweest."

Man werd in Guantanamo onderworpen aan marteling

Voorafgaand aan de aanslagen van 11 september op New York en Washington weigerden immigratieambtenaren in de Amerikaanse staat Florida Al Qahtani de toegang tot de VS. De belangrijkste kaper van 11 september, Mohammed Atta, zou hem ophalen om deel te nemen aan de aanslagen, bleek uit eerder vrijgegeven documenten.

De verdachte werd later gevangengenomen in Afghanistan en naar Guantanamo gestuurd. Daar werd hij onderworpen aan wat een ambtenaar van het Pentagon eerder marteling noemde.