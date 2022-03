De Deense regering gaat een referendum organiseren over de vraag of Denemarken nauwer moet samenwerken met andere EU-lidstaten op het gebied van defensie. In 1993 bedong het Scandinavische land een uitzonderingsclausule. Hierdoor doet het land als enige EU-lid niet mee aan gemeenschappelijke Europese veiligheids- en defensiebeleid.

Dankzij die uitzonderingsclausule hoeft Denemarken, dat tevens lid is van de NAVO, niet mee te doen aan Europese militaire missies en geen bijdrage te leveren aan de Europese defensie. Het profiteert echter ook niet van gezamenlijke aankopen of ontwikkeling van militair materieel.

Sinds de Russische inval in Oekraïne wordt net als in veel andere landen ook in het Deense parlement gediscussieerd over versterking van de nationale veiligheid. Zo wil de Deense regering het defensiebudget verhogen naar de NAVO-richtlijn van 2 procent van het nationaal product.

Premier Mette Frederiksen zei zondag dat het referendum over opheffing van de uitzonderingspositie op 1 juni zal worden gehouden. Ze zei zelf een voorstander te zijn van aansluiting bij het Europese veiligheids- en defensiebeleid.

Denemarken heeft twee keer eerder referenda gehouden over de opheffing van twee andere uitzonderingsclausules die voor het land gelden, namelijk die op het gebied van justitiesamenwerking en over de euro. Beide keren wonnen de tegenstanders van verdere EU-samenwerking. Volgens een recente peiling van televisiezender TV2 zou echter 49 procent van de bevolking voor defensiesamenwerking zijn en 27 procent tegen.