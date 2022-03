Drie Nederlanders zijn vrijdagmiddag overleden na een ernstig verkeersongeluk in Zuid-Afrika. Het gaat om twee vrouwen uit Limburg van 55 jaar en 21 jaar oud en een 27-jarige man uit Zuid-Holland. Een andere Nederlander raakte ernstig gewond.

Volgens Zuid-Afrikaanse media botste een vrachtauto op een minibus en een bestelbus in de buurt van de Schoemanskloof in het oosten van Zuid-Afrika. In totaal zijn er vijf doden gevallen. De andere twee slachtoffers zouden uit Zuid-Afrika komen.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het "tragische ongeluk". Het ministerie verleent consulaire bijstand.

Het ongeval vond plaats op de tolweg N4 in de buurt van de Schoemanskloof in de provincie Mpumalanga. Een woordvoerder van het provinciale departement van Veiligheid vertelt aan lokale media dat de slachtoffers ter plekke zijn overleden. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.