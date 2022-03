Bij een zelfmoordaanslag op een sjiitische moskee in de Pakistaanse stad Pesjawar zijn vrijdag zeker vijftig doden gevallen. In het gebedshuis was het vrijdaggebed aan de gang. Meer dan tachtig mensen raakten gewond.

Volgens plaatselijke media gingen twee terroristen naar de moskee en schoten zij op agenten die er op wacht stonden. Het tweetal wist de moskee binnen te dringen, waar ze zichzelf vervolgens opbliezen.

Volgens andere media ging het om een enkele terrorist die in zijn eentje handelde. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist.

Volgens persbureau AP waren in de moskee 150 mensen aanwezig. Het gebouw raakte deels beschadigd. Reddingswerkers hebben lichamen onder het puin vandaan gehaald.

De sjiitische minderheid in Pakistan staat voor ongeveer 16 procent van de bevolking van meer dan 225 miljoen inwoners. De groep is vaak het doelwit van soennitische extremisten.

De stad waar de aanslag plaatsvond ligt in het noordwesten van het land, niet ver van de Afghaanse grens. In Afghanistan zijn de Taliban aan de macht. Die groep ziet de sjiieten als afvalligen.