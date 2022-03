In Frankrijk vervallen vrijwel alle coronamaatregelen vanaf 14 maart, laat premier Jean Castex donderdag weten. De mondkapjesplicht voor het openbaar vervoer en de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel blijven.

De huidige cijfers laten het vervallen van bijna alle maatregelen toe, zegt Castex. Olivier Véran, de Franse minister van Volksgezondheid, zegt tegen Le Monde dat hij gelooft dat de ergste tijden van de pandemie voorbij zijn. Frankrijk volgt het voorbeeld van meerdere Europese landen, zoals Nederland, die eerder al vergelijkbare versoepelingen hebben doorgevoerd.

Critici vinden de timing van deze beslissing opvallend vanwege de korte tijd tot de Franse verkiezingen, die op 10 april worden gehouden. Bronnen dicht bij president Emmanuel Macron meldden dat hij zich donderdag officieel verkiesbaar gaat stellen voor een tweede termijn als president.

Frankrijk voerde als eerste land het vaccinatiebewijs in. Ook werd in september 2021 een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel ingevoerd. Daar werd veel tegen geprotesteerd.

In Frankrijk worden gemiddeld 56.538 besmettingen per week vastgesteld, 79,5 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.