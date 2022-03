Een lid van de Amerikaanse militie Oath Keepers heeft woensdag bekend dat hij heeft meegedaan aan een samenzwering rond de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021. Hij is de eerste van de elf leden van de Oath Keepers die schuld bekent; zijn medeverdachten houden vol dat ze onschuldig zijn.

De 34-jarige Joshua James, leider van de Oath Keepers-afdeling in de staat Alabama, heeft volgens rechtbankdocumenten toegegeven dat hij op 4 januari al naar Washington was afgereisd, waar hij verschillende vuurwapens verstopte in een hotel.

Op 6 januari begaf hij zich met een golfkarretje naar het Capitool, nadat andere bestormers zichzelf al toegang hadden verschaft tot het parlementsgebouw.

Later op de dag, toen hij hoorde dat hij en anderen gezocht werden door de politie, vertrok James naar Texas. Daar plande hij met andere leden van de Oath Keepers vervolgstappen.

James kocht volgens het ministerie van Justitie voor duizenden dollars vuurwapens, die hij verstopte in verschillende schuren in Alabama, voor het geval dat er een burgeroorlog zou uitbreken.

Verdachte was regionale leider van Oath Keepers

James werd op 9 maart 2021 gearresteerd wegens zijn leidende rol bij de aanval op het Capitool. Hij heeft bekend dat hij schuldig is aan opruiende samenzwering en aan belemmering van een officiële procedure van het Congres.

De aanklagers beschouwen James als regionale leider van de Oath Keepers; hij zou aan het hoofd van de afdeling in Alabama hebben gestaan. In ruil voor strafvermindering werkt de man mee aan het verdere onderzoek.

In de dertien maanden sinds de bestorming van het Capitool zijn 750 mensen gearresteerd. Bij de aanval vielen vijf doden, onder wie een agent van de Capitool-politie.