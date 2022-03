Het dodental door de overstromingen aan de Australische oostkust loopt op. Zeker dertien mensen zijn sinds eind vorige week om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat het dodental nog verder stijgt.

Negen mensen stierven in de deelstaat Queensland en vier in New South Wales, waar ook Sydney onder valt. Tienduizenden mensen zijn vanwege het noodweer geëvacueerd. Door de overstromingen zijn gebieden onder water komen te staan en zijn huizen weggevaagd.

Nu het water op sommige plekken wegtrekt, controleert de politie woningen. In de stad Lismore (New South Wales) zijn de lichamen van drie ouderen gevonden in onder water gelopen huizen. In het centrum werd het lichaam van een vierde slachtoffer gevonden.

De onweersbuien in Queensland en New South Wales, met hevige regen, harde wind en mogelijk hagel, houden intussen aan. Sydney en omgeving kan te maken krijgen met "levensbedreigende" overstromingen. De miljoenenstad beleeft volgens meteorologen de natste zomer in dertig jaar.