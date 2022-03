De Amerikaanse president Joe Biden heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de jaarlijkse State of the Union gegeven, het equivalent van de Nederlandse troonrede. Biden gebruikte de toespraak onder meer om zijn steun voor Oekraïne uit te spreken en zijn economische plannen te ontvouwen. Verschillende malen haalde hij uit naar de Russische president Vladimir Poetin, die hij op enig moment een "dictator" noemde.

Biden zei dat de "Amerikaanse diplomatie ertoe doet" en dat Poetin een ernstige misrekening heeft gemaakt bij het binnenvallen van Oekraïne. De president beloofde ook de inflatie in de Verenigde Staten te bestrijden en het begrotingstekort te verlagen, dat mede door extra uitgaven wegens de coronapandemie in de afgelopen twee jaren flink is gegroeid.

In navolging van zijn eerdere opmerkingen over de invasie omschreef Biden de oorlog in Oekraïne als "met voorbedachten rade en niet uitgelokt". Poetin "verwierp pogingen tot diplomatie", zei hij. "Hij dacht dat het Westen en de NAVO niet zouden reageren. En hij dacht dat hij ons hier thuis kon verdelen. Poetin had ongelijk. We waren er klaar voor."

Als blijk van steun voor Oekraïne had 'first lady' Jill Biden de Oekraïense ambassadeur in de Verenigde Staten, Oksana Markarova, als haar speciale gast naast zich zitten tijdens de toespraak. Markarova kreeg op verzoek van de president een staande ovatie van de honderden aanwezigen in de zaal. Biden maakte duidelijk dat de VS Oekraïne echter niet militair zullen bijstaan met troepen op de grond in het conflict met Rusland. Maar hij zei ook dat als Rusland een van de NAVO-landen militair bedreigt, het land daartoe wel bereid is.

Biden: 'Ik verlaag de kosten, niet jullie lonen'

Over zijn plan om inflatie te bestrijden zei Biden dat het "uw kosten verlaagt, niet uw lonen". Die kostenverlaging wil hij onder meer bewerkstelligen door meer in eigen land te produceren: "Ik noem het een beter Amerika bouwen. Mijn plan om de inflatie te bestrijden, zal uw kosten verlagen en het tekort verkleinen." Het beteugelen van prijsstijgingen noemde hij zijn "hoogste prioriteit".

Ook de coronapandemie kwam aan bod. Biden zei dat de Verenigde Staten "nooit zullen accepteren om met COVID-19 samen te leven" en dat "COVID-19 ons leven niet langer hoeft te beheersen". Woensdag kondigt zijn regering een nieuw, nationaal COVID-19-paraatheidsplan aan, aldus Biden. "Dan kunnen we veilig terugkeren naar normale routines."

Tegen het einde van de speech sprak Biden zijn zorgen uit over abortusrechten, die volgens hem "meer dan ooit aangevallen worden"; riep hij op tot de invoering van strengere wapenwetgeving; en wees hij voorstellen tot bezuinigingen op de politie af.

De State of the Union wordt gezien als de belangrijkste politieke toespraak van het jaar. Voor Biden is het een belangrijk moment om zijn dalende populariteitscijfers op te krikken.