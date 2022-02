Bij een explosie in een kolenmijn in de Colombiaanse provincie Boyacá zaterdagavond zijn elf mensen om het leven gekomen. Vier personen worden nog vermist. Dat liet het nationale mijnbureau ANM zondag weten.

Reddingswerkers vrezen dat de vier vermisten ook zijn omgekomen. De oorzaak van de explosie in de gemeente Tasco was een ophoping van methaangas in de mijn.

Ongelukken in Colombiaanse mijnen komen vaak voor omdat sommige ondernemingen illegaal zijn, waardoor veiligheidsmaatregelen niet goed genoeg worden nageleefd. Dat is volgens ANM echter niet het geval voor de mijn in Tasco.

In 2021 telde Colombia 128 mijnongelukken, waarbij in totaal 148 doden vielen. Dit jaar vonden tot dusver 19 ongelukken plaats, met 36 doden als gevolg.