Het dodental door zware overstromingen in Australië is zondag naar zeven gestegen. De overstromingen zijn het resultaat van een grote storm, die de premier van Queensland, Annastacia Palaszczuk, vergelijkt met een cycloon.

Er geldt een noodtoestand in het zuidoosten van de staat Queensland vanwege de overstromingen. Naar verwachting zullen meer dan 1.400 huizen in de stad Brisbane schade oplopen.

Ongeveer 700 mensen in de stad Gympie zijn gevraagd te evacueren vanwege de stijging van het waterpeil in de Mary River. De stad heeft te maken met de ergste overstromingen sinds de jaren 1880.

Tot nu toe zijn in de staat Queensland zes mensen om het leven gekomen door de overstromingen, onder wie een 34-jarige man die zichzelf probeerde te redden nadat zijn auto onder water liep. In de staat New South Wales is één man overleden nadat zijn auto door het water werd meegevoerd.

Palaszczuk waarschuwde inwoners van Queensland om niet de weg op te gaan. Ook zijn alle toeristische attracties, in de normaal zonnige staat, gesloten. Naar verwachting neemt de regen maandag af.