Het RIVM houdt de radioactieve situatie rondom Tsjernobyl in de gaten, nadat het instituut meldingen had gekregen van hogere stralingsniveaus in dit gebied in het noorden van Oekraïne.

Het is onduidelijk of de meldingen van verhoogde radioactiviteit kloppen. In 1986 ontplofte een van de reactoren van de kerncentrale in Tsjernobyl. Vanwege de hoge stralingsniveaus is het gebied sindsdien beperkt toegankelijk.

Als de verhoogde meetwaardes kloppen, is dat niet problematisch voor Nederland, laat het RIVM weten. Op korte termijn kunnen deze Nederland niet bereiken, omdat de wind niet in deze richting staat. Het RIVM meet altijd de radioactiviteit boven Nederland. Daar zijn geen verhogingen van radioactiviteit op te zien. Ook de meetwaardes uit bijvoorbeeld Duitsland geven geen verhoogde niveaus aan.

"Dit Europese systeem is het betrouwbaarst", legt onderzoeker van het RIVM Herman Schreurs uit. "Het zou dus kunnen dat alleen lokaal rondom Tsjernobyl de niveaus hoger zijn." Of dat zo is, is ook niet helemaal zeker. "Sommige websites zijn slecht beveiligd, waardoor we niet zeker weten of de meetwaardes gemanipuleerd zijn", vertelt Schreurs. "Misschien zit er een herrieschopper tussen die de meetwaardes omhoog heeft gegooid." Ook kan het RIVM via deze websites een onjuiste overdracht van gegevens niet uitsluiten.

Als de radioactiviteit in het gebied wel daadwerkelijk hoger is, zijn daar ook verschillende verklaringen voor te bedenken. Zo kan de inval van Rusland in Oekraïne een rol spelen. "Door meer bewegingen in dat gebied kan neergedaald stof weer opkomen. Dat kan lokaal voor verhoogde waardes zorgen."

Schreurs denkt niet dat andere kernreactoren in het gebied mogelijk beschadigd zijn. "Daar hadden we dan een melding van moeten krijgen en die hebben we niet gehad."