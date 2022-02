Een Duitse katholieke priester is veroordeeld tot twaalf jaar celstraf vanwege het seksueel misbruiken van kinderen vanaf negen jaar. De zeventigjarige geestelijke werd beschuldigd van 118 misbruikgevallen.

Hij moet slachtoffers ook schadevergoedingen tot 35.000 euro betalen, oordeelde de rechtbank in Keulen. Tegen hem was dertien jaar cel geëist.

Gedurende de zaak meldden steeds meer slachtoffers zich, waardoor de zaak bleef groeien. De man dwong kinderen jarenlang tot allerlei seksuele handelingen. De rechtbank is ervan overtuigd dat hij in herhaling kan vallen.

De zaak ligt gevoelig voor de Duitse katholieke kerk en het aartsbisdom Keulen. Hoogstaande geestelijken in het bisdom zouden geweten hebben van beschuldigingen en geruchten van misbruik, maar toch mocht de priester alleen zijn met kinderen. Ook betaalde het bisdom advocaatkosten van de man. Het Keulse aartsbisdom ontkent enige verantwoordelijkheid.

In maart 2021 kwam een onderzoeksrapport van achthonderd pagina's uit over de systematische verhulling van kindermisbruik in het aartsbisdom van Keulen tussen 1975 en 2018. De auteurs van dit rapport zeiden meer dan tweehonderd misbruikers te hebben gevonden, evenals driehonderd slachtoffers, van wie de meesten jonger dan veertien jaar waren. Het Vaticaan erkent "tekortkomingen" bij het bestuur van het bisdom.

Het aartsbisdom werd later dat jaar bezocht door twee bisschoppen, onder wie die van Rotterdam. Dit was een zogenoemde apostolische visitatie, het zwaarste soort onderzoek van de katholieke kerk. Dit bezoek was ook in verband met de beschuldigingen van seksueel misbruik.