De Amerikaanse president Joe Biden heeft rechter Ketanji Brown Jackson vrijdag genomineerd voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Jackson zou daarmee de eerste zwarte vrouw worden in het hoogste hof van de Verenigde Staten.

Er is veel steun voor Jackson onder de progressieve flank van de Democratische partij. Zij werkt nu in een hof van beroep, een instantie net onder het Hooggerechtshof. Eerder werkte Jackson onder meer als zogeheten public defender, een advocaat die mensen bijstaat die zelf geen advocaat kunnen betalen.

Mocht Jackson benoemd worden, dan vervangt ze de 83-jarige Stephen Breyer, voor wie ze eerder werkte als ambtenaar. Breyer ging in januari met pensioen. Biden had al aangekondigd dat hij een zwarte vrouw zou benoemen als opperrechter.

De benoeming van Jackson moet worden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat. Momenteel hebben de Democraten daarin een meerderheid, maar die kunnen ze kwijtraken aan de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen (midterms) in november.

Er zou daarom achter de schermen aan Breyer gevraagd zijn om af te treden voor die verkiezingen, zodat zijn opvolging door de Democraten eenvoudiger door de Senaat kan worden geloodst.

Mede door drie benoemingen van de vorige president Donald Trump is de verdeling tussen conservatieve en liberale rechters in het Amerikaanse Hooggerechtshof momenteel 6-3. Leden van het Hooggerechtshof worden in principe voor het leven benoemd, maar mogen zelf opstappen en kunnen ook afgezet worden.