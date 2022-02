Drie Amerikaanse ex-agenten zijn schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de dood van George Floyd, omdat zij hem niet te hulp stonden tijdens zijn arrestatie. Dat heeft een rechtbank in de Amerikaanse staat Minnesota vrijdag besloten. In mei 2020 stierf de zwarte Amerikaan tijdens een hardhandige arrestatie door een andere agent.

Agent Derek Chauvin duwde Floyd met zijn knie ruim negen minuten lang tegen de grond, terwijl hij al handboeien om had. Floyd overleefde dat niet. Chauvin werd in juni 2021 veroordeeld tot 22,5 jaar cel.

Twee van de drie agenten die nu zijn veroordeeld hielden Floyd vast, een derde hield mensen op afstand.

Een jury heeft bepaald dat ex-agenten Tou Thao, Alexander Kueng en Thomas Lane schuldig zijn aan betrokkenheid bij de dood van Floyd. De openbaar aanklagers betoogden dat de mannen door trainingen en "goed menselijk fatsoen" hadden moeten weten dat ze Floyd moesten helpen toen hij daarom vroeg.

Agenten dachten dat Chauvin wist wat hij deed

De agenten zeiden in de rechtbank te begrijpen dat ze zorg dragen voor arrestanten, maar ook dat zij zich niet realiseerden dat Floyd dringend medische hulp nodig had of dat Chauvin buitensporig geweld gebruikte.

Ze benadrukten ook dat Chauvin ter plaatse de agent met de meeste ervaring was, waardoor ze dachten dat Chauvin wist wat hij deed.

De jury veegde de argumenten van tafel en bepaalt op een later, nog onbekend moment een passende straf. De agenten zijn op borgtocht vrijgelaten in afwachting van hun straf.