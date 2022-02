Minstens 389 mensen zijn donderdag in Rusland opgepakt bij demonstraties tegen de invasie in buurland Oekraïne. Dat meldt de organisatie OVD-Info, die al jarenlang protesten en arrestaties bijhoudt in Oost-Europa.

De arrestaties vonden plaats in onder meer Moskou en Sint-Petersburg. Ook in andere landen wordt gedemonstreerd, voor zover bekend zonder noemenswaardige incidenten.

In tientallen steden gingen Russen donderdag de straat op om te demonstreren. Op sociale media circuleren beelden van betogingen in onder meer Jekaterinenburg in het westen en in het zuidelijkere Novosibirsk. Volgens OVD-info heeft de politie in meer dan 38 steden arrestaties verricht.

De Russische autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd om niet te gaan demonstreren. Zij kunnen rekenen op zware straffen. Een mensenrechtenactivist in Moskou, Marina Litvinovitsj, werd gearresteerd voor haar woning, nadat ze had opgeroepen te protesteren tegen de oorlog in Oekraïne.

Ook in Den Haag kleinschalige protesten

Ook in Den Haag werd woensdag op kleine schaal gedemonstreerd tegen de Russische invasie. Tientallen tot ruim honderd Oekraïners en Nederlanders verzamelden zich bij het Binnenhof. Ze zwaaien met Oekraïense vlaggen en scanderen "Support Ukraine".

Bij de Russische ambassade in de Hofstad stonden ook betogers. De politie plaatste daar dranghekken en de ambassade bleef donderdag dicht voor bezoekers.

Ook in onder meer Londen, Bern en Talinn wordt gedemonstreerd tegen de invasie.

82 Oekraïners demonstreren op Binnenhof tegen invasie Rusland

Lees de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog