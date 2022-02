Rusland is Oekraïne binnengevallen in de nacht van woensdag op donderdag. President Vladimir Poetin noemt het een "speciale militaire operatie" om Oekraïne te "demilitariseren en denazificeren". De Oekraïense strijdkrachten spreken over een invasie. In Kiev en verschillende andere Oekraïense steden worden explosies gehoord.

Precies op het moment dat de VN-Veiligheidsraad in een spoedzitting bijeenkwam, zei Poetin op de staatstelevisie dat de actie een reactie is op 'dreigementen' vanuit Oekraïne.



Hij voegde eraan toe dat Rusland er niet op uit is Oekraïne te bezetten en dat de verantwoordelijkheid voor het bloedvergieten bij het Oekraïense "regime" ligt.



De Russische president waarschuwde andere landen dat elke poging om zich te bemoeien met de Russische actie zal leiden tot "gevolgen die ze nog niet eerder hebben gezien."



In meerdere Oekraïense steden, waaronder hoofdstad Kiev, zijn woensdagnacht explosies gehoord nadat de Russische president Poetin de militaire operatie aankondigde in de Oekraïense Donetsbekken-regio.



Journalisten van CNN melden net als getuigen van persbureau Reuters dat er nabij Kiev explosies zijn gehoord. Volgens de getuigen gaat het om "geluiden die klinken als het afvuren van artillerie".



CNN-journalisten horen ook in Charkov, de op één na grootste stad van Oekraïne in het noordoosten van het land, voortdurend explosies.



De Amerikaanse president Joe Biden veroordeelde de "niet-uitgelokte en niet-gerechtvaardigde" aanval op Oekraïne en zei dat de wereld "Rusland ter verantwoording zal roepen".

De Verenigde Staten en hun bondgenoten zullen eensgezind en vastberaden reageren, zei de Amerikaanse president nadat ontploffingen waren gehoord in de Oekraïense hoofdstad Kiev.

"President Poetin heeft gekozen voor een oorlog met voorbedachten rade, die zal leiden tot een catastrofaal verlies van mensenlevens en menselijk lijden", zei Biden in een verklaring.

"Rusland is als enige verantwoordelijk voor de dood en vernietiging die deze aanval zal brengen. De wereld zal Rusland ter verantwoording roepen."

Biden zei dat hij donderdag zou aankondigen welke verdere consequenties de Verenigde Staten en hun bondgenoten aan Rusland zullen opleggen.