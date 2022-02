De Vlaamse regering is in de nacht van dinsdag op woensdag tot een stikstofdeal gekomen, meldt de Belgische nieuwswebsite VRT. Daarin staat onder meer dat de veertig meest vervuilende bedrijven uiterlijk in 2025 de deuren moeten sluiten.

Net als in Nederland hebben ze in Vlaanderen te maken met een hoge stikstof- en ammoniakuitstoot van landbouw en industrie. De neerslag daarvan komt in natuurgebieden, wat slecht is voor de biodiversiteit en de volksgezondheid.

De stikstofdeal komt deels voort uit een rechtszaak. Vorig jaar verscheurde een rechter de vergunning voor een kippenstal omdat de stikstofuitstoot te hoog was. Hierna dreigde een algehele vergunningsstop, waarna er noodregelgeving kwam.



Nu zijn er definitieve afspraken gemaakt om de uitstoot te verminderen. Naast de bedrijven die verplicht hun deuren moeten sluiten, krijgen zo'n 120 andere bedrijven tegen 2026 de vraag om vrijwillig te stoppen. Alle bedrijven die sluiten krijgen hier een vergoeding voor. Het aantal gehouden varkens in Vlaanderen moet in 2030 met 30 procent zijn afgenomen.

Varkens- en pluimveebedrijven die geen emissiearme stallen hebben, moeten de stikstofuitstoot met 60 procent beperken . In waardevolle bos- en natuurgebieden komt vanaf 2028 een mestverbod.

De regering heeft ongeveer 3,6 miljard euro voor het plan uitgetrokken. Het grootste deel dient als compensatie voor de boeren, waarvan 1 miljard euro voor natuurherstel, meldt de VRT.