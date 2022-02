Een enorme zwarte beer heeft in de afgelopen zeven maanden 28 keer ingebroken in het westen van Californië. Die inbraken leverden hem zo veel voedsel op dat hij is uitgegroeid tot een beer van 250 kilo. Zijn bijnaam 'Hank the Tank' heeft hij te danken aan zijn techniek om binnen te komen, waarbij hij zijn enorme lijf inzet om deuren en kozijnen te forceren.

Volgens de BBC denken lokale autoriteiten erover de beer te euthanaseren, omdat het beest te veel gewend is geraakt aan mensen. Waarschijnlijk associeert hij ze met de aanwezigheid van voedselvoorraden. De woordvoerder benadrukt wel dat euthanasie de laatste optie is. Er zijn tot dusver geen meldingen binnengekomen dat het beest mensen zou hebben aangevallen.

Natuurorganisaties pleiten ervoor om 'Hank the Tank' naar een natuurreservaat te brengen. De lokale dierenorganisatie The Bear League heeft aangeboden om alle kosten te betalen. Eerder heeft de politie al geprobeerd het dier te verjagen met sirenes en andere geluiden die beren normaal gesproken afschrikken, maar daar trok deze beer zich niets van aan.

Volgens The Bear League is Hank zo groot vanwege zijn enorme eetlust. De dierenorganisatie roept mensen op hun voedsel goed op te bergen.

In West-Californië, Nevada en Noord-Californië tezamen is 150 keer melding gedaan van incidenten met 'Hank the Tank'. Volgens de politie is hij goed herkenbaar vanwege zijn enorme omvang.