Ecuador zal ongeveer vijfduizend gevangenen gratie verlenen om de overbevolking in de gevangenissen van het land te verminderen, zei president Guillermo Lasso dinsdag (lokale tijd).

In de 65 gevangenissen van Ecuador is ruimte voor 30.000 gevangenen, maar er verblijven zo'n 39.000 personen. Ongeveer 15.000 van hen zijn niet veroordeeld, maar zitten vast in afwachting van een proces.

In 2021 kwamen bij gevechten in verschillende gevangenissen in het land meer dan 320 gevangenen om. Veel van die doden vielen bij gevechten tussen rivaliserende drugsbendes.

Vaak liepen de bloedige gevechten uit op gevangenisopstanden. Sindsdien staan de gevangenissen in Ecuador onder controle van de politie en het leger.