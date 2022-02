Peruaanse archeologen hebben dinsdag acht kinderen en twaalf volwassenen opgegraven die zo'n 800 tot 1200 jaar geleden zouden zijn geofferd. Ze vonden de stoffelijke resten ten oosten van de hoofdstad Lima, in Cajamarquilla, de op één na grootste pre-Inca stad van Peru

De lichamen, sommige gemummificeerd en andere skeletten, waren in verschillende lagen textiel gewikkeld als onderdeel van een oud pre-Spaans ritueel, en zijn waarschijnlijk geofferd om de hoofdmummie te vergezellen, zei archeoloog Pieter Van Dalen op een persconferentie.

"Voor hen was de dood niet het einde, maar eerder een overgang naar een parallelle wereld waar de doden leefden", zei Van Dalen. "Ze dachten dat de zielen van de doden beschermers werden van de levenden."

De resten bevonden zich buiten een ondergrondse graftombe waar het team van de Peruaanse San Marcos Universiteit in november 2021 al een oude mummie in foetushouding vond.

Het gaat volgens Van Dalen om een bekend begraafpatroon, dat lijkt op het graf van de Heer van Sipán, een heerser van 1700 jaar geleden die werd gevonden samen met kinderen en volwassenen die waren geofferd om met hem begraven te worden.

"Dit is precies wat wij denken en voorstellen in het geval van de mummie in Cajamarquilla, die met deze mensen begraven zou zijn", zei hij. "Als onderdeel van het ritueel zijn er bij sommige individuen bewijzen van geweld gevonden."

Blaasinstrument

Teamlid Yomira Huamán zei dat er naast begrafenisvoorwerpen ook muzikale artefacten gevonden zijn, zoals de "zampoña", een blaasinstrument van Andes-oorsprong met verschillende houten buizen in de vorm van fluiten.

"Ons onderzoek suggereert dat de mummie van Cajamarquilla een man van ongeveer 35 jaar moet zijn geweest. Deze figuur had geen organen, wat betekent dat hij na zijn dood werd ontdaan van ingewanden", zei ze.

Peru herbergt honderden archeologische vindplaatsen van culturen die zich ontwikkelden voor en na het Inca Rijk, dat 500 jaar geleden het zuidelijke deel van het continent domineerde, variërend van zuidelijk Ecuador en Colombia tot centraal Chili.