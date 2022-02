In het schandaal - bekend als 'partygate' - rond illegale coronafeestjes met regeringsmedewerkers is Boris Johnson de eerste Britse premier die officieel verhoord is door de politie, schrijft de Britse krant The Times.

De krant heeft de uitgelekte vragenlijst gezien die de Londense politie naar 88 mensen heeft gestuurd. Zij zouden coronaregels hebben overtreden door mee te doen aan afscheidsfeestjes, borrels na het werk en andere verboden bijeenkomsten.

Op de formulieren, die vergelijkbaar zijn met een politieverhoor, moeten de ondervraagden uitleggen waarom ze de feestjes bezochten, maar ze hebben het recht te zwijgen. De vragenlijsten maken deel uit van het onderzoek naar een tiental regeringsfeesten in 2020 en vorig jaar.

Na overleg met zijn advocaat heeft Johnson zijn vragenlijst ingevuld en teruggestuurd naar de politie. Hij zou op zes bijeenkomsten zijn geweest, waaronder een spontaan verjaardagsfeestje en een bijeenkomst in zijn ambtswoning in Downing Street, aldus The Times.