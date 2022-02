De Burkinese politie heeft een persoon aangehouden in verband met de explosie op een informele goudmijn. Daarbij kwamen maandag tientallen mensen om het leven. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart om de oorzaak van de explosie te achterhalen.

Het aantal doden is opgelopen tot 63 en er zijn 40 gewonden. Eerder meldden de autoriteiten dat het ging om 59 doden en 100 gewonden. De ontploffing vond maandag plaats in de landelijke gemeente Gbomblora in de zuidwestelijke provincie Poni.

De oorzaak van de ontploffing is niet vastgesteld. Een anonieme bron zegt dat de explosie plaatsvond op een markt voor kleinschalige goudzoekers. Dit is nog niet bevestigd door de autoriteiten. De markt grensde aan een mijn.

"In dit soort markten wordt alles verkocht en zelfs gevaarlijke producten die bij wet verboden zijn, zoals cyanide en dynamiet. Dus we zullen op dat niveau naar de oorzaak moeten zoeken", zegt de anonieme bron tegen persbureau Reuters. De eigenaar van de winkel in het centrum van de explosie is gearresteerd en wordt vastgehouden voor verhoor.

De regionale gouverneur bevestigt het onderzoek naar de ontploffing in een verklaring en zegt dat veiligheidstroepen en gezondheidswerkers zijn ingezet om te helpen bij reddingspogingen. De omgeving is tot nader order gesloten, zegt de gouverneur.