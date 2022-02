De Canadese premier Justin Trudeau handhaaft de noodtoestand in het land nog enkele dagen omdat er blijvende dreigingen bestaan. Hoewel de blokkades rond grensovergangen opgeheven zijn en het in hoofdstad Ottawa beter lijkt te gaan na de truckersprotesten, is de noodtoestand volgens Trudeau nog niet voorbij.

De afgelopen weken waren er in Canada grootschalige protesten tegen coronamaatregelen. Honderden demonstranten blokkeerden wegen rond het parlementsgebouw in Ottawa. Later werden ook verschillende grensovergangen geblokkeerd.

Er was geen verkeer mogelijk via de Ambassador Bridge, die de Canadese stad Windsor verbindt met de Amerikaanse stad Detroit. Ongeveer een kwart van alle goederenhandel tussen Canada en de VS gaat via die brug. Vooral de auto-industrie kreeg problemen, doordat de aanvoer van onderdelen stokte.

De brug werd vorige week vrijgegeven nadat de politie na een rechterlijk bevel een aantal achtergebleven demonstranten had gearresteerd. Afgelopen weekend begon de politie met de ontruiming van een demonstrantenkamp in de buurt van het parlementsgebouw in Ottawa.

Zondag waren alle demonstranten vertrokken. In en rond de stad blijven checkpoints aanwezig en de straat voor het parlementsgebouw blijft voorlopig gesloten.