Bij een sterke explosie bij een goudmijn in het zuidwesten van Burkina Faso zijn maandag 59 doden gevallen en meer dan honderd mensen gewond geraakt, meldden de nationale omroep en getuigen aldus persbureau AP.

De explosie in het dorp Gbomblora zou zijn veroorzaakt door chemicaliën die worden gebruikt om goud te behandelen en die op de locatie lagen opgeslagen.

"Ik zag overal lichamen. Het was verschrikkelijk", zei Sansan Kambou, een jachtopziener die ter plaatse was tijdens de explosie, tijdens een telefoongesprek met persbureau AP. Er waren meerdere explosies en mensen renden voor hun leven, vertelde Kambou.

Burkina Faso is de snelst groeiende goudproducent in Afrika en momenteel de vijfde grootste op het continent, met goud als belangrijkste exportproduct van het land. De sector biedt werk aan ongeveer 1,5 miljoen mensen en was in 2019 ongeveer 2 miljard dollar waard.

Kleine goudmijnen zoals Gbomblora zijn de laatste jaren gegroeid, met zo'n 800 over het hele land. Veel van het goud wordt naar buurlanden Togo, Benin, Niger en Ghana gesmokkeld, aldus het in Zuid-Afrika gevestigde Institute for Security Studies.

Doordat er voor kleinschalige mijnen minder regelgeving is dan voor industriële mijnen, is het risico op incidenten veel groter, zeggen mijnbouwdeskundigen.

"De beperkte regulering van de ambachtelijke en kleinschalige mijnbouwsector draagt bij aan verhoogde risico's die zeer gevaarlijk kunnen zijn, waaronder het gebruik van explosieven die vaak het land worden binnengesmokkeld en illegaal worden gebruikt", aldus Marcena Hunter, senior analist bij Global Initiative, een in Zwitserland gevestigde denktank.