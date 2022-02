De Russische grenswacht zegt dat er aan de grens met Oekraïne bij gevechten vijf doden zijn gevallen. Russische media melden maandag op basis van de grensbewakers dat twee Oekraïense voertuigen de Russische grens bij Mityakinskaya naderden om "saboteurs en verkenners" af te zetten op Russisch grondgebied. De Oekraïense regering noemt de melding 'fake news' en stelt dat er in die streek helemaal geen Oekraïense militairen zijn.

De vijf doden zouden allen leden zijn van de groep "saboteurs en verkenners". Eén lid van de groep zou door de Russische grenswacht gevangen zijn genomen.

Eerder op de dag maakte Rusland de verwoesting bekend van een 'grenspost' door vuur vanaf Oekraïens grondgebied. Het getroffen bouwwerk lijkt op een voor de media verspreide afbeelding op een afgelegen boshut. Niemand raakte gewond.

De spanningen lopen snel op in het oosten van Oekraïne. Washington en Londen beschuldigen Rusland er al enige tijd van bezig te zijn met operaties onder valse vlag die als excuus moeten dienen voor militair ingrijpen in Oekraïne.

Donetsk roept mannen op voor militaire dienst

De leider van het Oost-Oekraïense Donetsk, Denis Pushilin, heeft alle "weerbare" mannen opgeroepen zich voor militaire dienst te melden om tegen het Oekraïense leger te vechten. Hij zegt dat zijn in 2014 uitgeroepen republiek onder vuur ligt van Oekraïense militaire eenheden of milities. De Oekraïense regering stelt dat de strijdkrachten helemaal geen aanvallen doen op de afgescheiden republieken in het oosten.

De leiders van de afgescheiden regio's Donetsk en Luhansk, Pushilin en Leonid Pasechnik, hebben erop aangedrongen dat de Russische president Vladimir Poetin de onafhankelijkheid van hun 'volksrepublieken' erkent. Poetin heeft dat naar eigen zeggen in overweging genomen.

Moeilijk te achterhalen wie op wie schiet

Wie op wie schiet, is moeilijk te achterhalen. Er zijn aan beide zijden milities actief. Ook wordt de inzet van huurlingen gemeld.

In oktober kregen Oekraïense commandanten van het regeringsleger van legerchef Aleksander Pavliuk te horen dat ze zelf mogen bepalen wanneer ze denken dat het nodig is het vuur te openen. Dit is in strijd met de wapenstilstandsakkoorden die in 2015 in Minsk gesloten zijn.

In de afgescheiden regio's zijn er volgens de plaatselijke autoriteiten door beschietingen uit Oekraïne twee doden gevallen en beschadigingen veroorzaakt aan onder meer een gemaal en een energiecentrale.

De tweede man van de volksmilitie van Donetsk, Eduard Basurin, zei tegen Russische media dat morele steun uit Rusland het belangrijkst is, maar hij zei dat de volksrepubliek Donetsk ook financiële en militaire hulp van Rusland nodig heeft.